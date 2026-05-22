Tulsi Gabbard bei einer Anhörung im Kongress (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Brochstein)

Gabbard veröffentlichte ihr Rücktrittsschreiben auf der Plattform X. Darin gab sie an, sich um ihren krebskranken Ehemann kümmern zu wollen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete hingegen unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld des Weißen Hauses, die 45-Jährige sei zum Rücktritt gedrängt worden.

Das Amt soll ab Juli Gabbards Stellvertreter Lukas kommissarisch übernehmen.

Als Geheimdienstkoordinatorin stand sie an der Spitze der US-Nachrichtendienste. Sie hatte das Amt im Februar 2025 angetreten. Gabbard ist die vierte Frau, die aus Trumps Kabinett ausscheidet. Im April räumte Arbeitsministerin Chavez-DeRemer ihren Posten. Zuvor hatte Trump die umstrittene Heimatschutzministerin Noem sowie Justizministerin Bondi entlassen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.