Tulsi Gabbard bei einer Anhörung im Kongress (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Brochstein)

Sie veröffentlichte ihr Rücktrittsschreiben auf der Plattform X. Darin führte sie an, sich um ihren krebskranken Ehemann kümmern zu wollen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete hingegen unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld des Weißen Hauses, Gabbard sei zum Rücktritt gedrängt worden. US-Präsident Trump dankte ihr auf seiner Plattform Truth Social für ihre "großartige Arbeit". Das Amt soll ab Juli Gabbards Stellvertreter Lukas kommissarisch übernehmen.

Wie mehrere Medien berichten, gingen zwischen Gabbard und Trump unter anderem die Meinungen zum Iran-Krieg auseinander. Als Geheimdienstkoordinatorin stand sie an der Spitze der US-Nachrichtendienste. Sie hatte das Amt im Februar 2025 angetreten. Gabbard ist die vierte Frau, die aus Trumps Kabinett ausscheidet.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.