"Damascus Dossier"

Geheimdokumente könnten bei Strafverfolgung gegen Syriens Assad-Regime helfen

Rund ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien haben Medien einen großen Datensatz ausgewertet, der zur Identifizierung von Opfern beitragen sowie die Strafverfolgung erleichtern soll. Wie NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und internationale Partner berichten, sollen die 130.000 Fotos und Dokumente vor allem Leichen von Gefangenen zeigen.