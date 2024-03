Nach Breuer-Äußerungen zu Taurus

Hintergrund ist ein Bericht des Nachrichtenportals "t-online", der den geheimen Teil der Sitzung mit Generalinspekteur Breuer thematisiert . Demnach hatte Breuer am Montag über technische und operative Verfahren zur Zielsteuerung bei Taurus-Marschflugkörpern gesprochen. Dabei wurde offenbar deutlich, dass eine Lieferung an Kiew auch Folgen für die Sicherheit Deutschlands haben würde.Bundeskanzler Scholz lehnt Taurus-Lieferungen an Kiew strikt ab. In seiner Koalition herrscht darüber Uneinigkeit.