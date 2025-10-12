Gaza-Abkommen

Familienangehörige der Hamas-Geiseln in Tel Aviv (IMAGO / Sharon Eilon)

Die Rückkehr der Geiseln nach Israel soll laut Medienberichten vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter organisiert werden. Nach Treffen mit Angehörigen und einer ersten ärztlichen Untersuchung im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens werden die Freigelassenen dann voraussichtlich in Krankenhäuser geflogen. Nach der Freilassung der Geiseln soll Israel laut den ausgehandelten Bedingungen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen freilassen. Über die genaue Liste der Häftlinge wird laut Hamas derzeit noch verhandelt.

Guterres, Trump, Merz und andere zu Gaza-Friedensfeier erwartet

Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Kreise der Terrororganisation berichtet, wird diese morgen bei der in Ägypten geplanten Zeremonie nicht direkt vertreten sein. Die Feier findet morgen Nachmittag in Scharm el-Scheich statt. Es würden Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern teilnehmen, hieß es. Neben Trump und Merz werden unter anderem UNO-Generalsekretär Guterres, Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Starmer sowie EU-Ratspräsident Costa sein. Das regierungsnahe ägyptische Medium Al-Qahera News nannte zudem als Gäste den türkischen Präsidenten Erdogan, Spaniens Regierungschef Sánchez, Italiens Ministerpräsidentin Meloni, den jordanischen König Abdullah II. sowie den pakistanischen Premierminister Sharif.

Trump will am Vormittag eine Rede vor dem israelischen Parlament halten. Wie das Weiße Haus in Washington bekanntgab, ist zudem ein Treffen des US-Präsidenten mit Angehörigen der Geiseln geplant.

