Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, die Geiselnehmer seien erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Untersuchungsgefängnis in Rostow-am-Don. Mehrere Häftlinge hatten zwei Wärter in ihre Gewalt gebracht. Es soll sich um Anhänger der Terrormiliz IS gehandelt haben. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden saßen sie wegen Terrorvorwürfen hinter Gittern.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.