Polizeieinsatz bei Geiselnahme in Russland (IMAGO / ITAR-TASS / Erik Romanenko)

Nach Behördenangaben wurden in einem Untersuchungsgefängnis in Rostow am Don sechs Geiselnehmer erschossen. Sie hätten zuvor zwei Wärter in ihre Gewalt gebracht und ein Fluchtfahrzeug gefordert. Die Geiseln blieben demnach unverletzt. Nach Angaben russischer Medien handelte es sich bei den Geiselnehmern um Anhänger der IS-Terrormiliz. Sie seien im Jahr 2022 wegen Anschlagsplänen in Russland verhaftet worden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.