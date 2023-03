Geiselnahme in Apotheke in Karlsruhe unblutig zu Ende gegangen (Christoph Schmidt / dpa / Christoph Schmidt)

Der 20-jährige Mann sei unter anderem wegen mehrerer Gewalt- und Eigentumsdelikte polizeibekannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er habe elf Geiseln genommen. Zuvor war von mindestens sieben Geiseln die Rede gewesen. Derzeit wird noch untersucht, ob es sich bei einer Frau um einen Mittäter handelt. Zu Einzelheiten wurde aus einsatztaktischen Gründen nichts mitgeteilt. Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" hatte der Mann sieben Millionen Euro Lösegeld verlangt.

Der Täter hatte die Geiseln am Nachmittag in einer Apotheke in der Innenstadt genommen. Nach mehreren Stunden stürmten Spezialkräfte gegen 21 Uhr das Geschäft und nahmen den Mann fest. Die Geiseln blieben körperlich unverletzt. Wegen des Einsatzes mussten mehrere Veranstaltungen in der Innenstadt abgesagt beziehungsweise abgebrochen werden.

