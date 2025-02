Indien

Gelbe Taxis in Kalkutta werden aus Umweltschutzgründen verschrottet

In der indischen Millionenstadt Kalkutta wird eine weitere Ikone der städtischen Folklore bald verschwinden. Nach den Straßenbahnen sollen auch die altehrwürdigen gelben Taxis in der ostindischen Metropole in den Ruhestand gehen, weil sie zu alt und damit umweltschädlich und nicht mehr zeitgemäß sind.