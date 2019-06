Für ambitionierte Anleger, die mit ihrem Investment gezielt nachhaltige Unternehmungen wie Solarparks oder Hightech-Start-ups fördern wollen, für die bieten Crowd-Investment-Plattformen eine stetig wachsende Auswahl an Anlageprodukten. Dort können Geldgeber per Mausklick selbst kleine Beträge in zwei- oder dreistelliger Höhe investieren.

Wie funktioniert diese spezielle Art von Unternehmensfinanzierung durch private Kleinanleger? Für wen lohnt sich der Einstieg? Ist das Geld damit wirklich gezielt in nachhaltige und ethisch einwandfreie Ideen investiert? Und schließlich: Wie teuer kommt einem eine solche Geldanlage, wo verbergen sich Risiken, lassen sich diese vorher abschätzen?

Antworten geben Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter sowie Finanz- und Verbraucherexperten.

Studiogäste:

Wolf Brandes, Verbraucherzentrale Hessen, Frankfurt/Main

Peter Mattil, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Kanzlei Mattil & Kollegen, München

Karsten Wenzlaff, Bundesverband Crowdfunding, Berlin