Rechtsextrem und rassistisch: Jair Bolsonaro (picture alliance / Luis Nova)

Ein Bundesgericht in Porto Alegre ordnete laut Medienberichten die Zahlung von umgerechnet rund 160.000 Euro an. Bolsonaro hatte im Jahr 2021 bei einem öffentlichen Auftritt die Haare einer anwesenden schwarzen Person als „Kakerlakennest“ bezeichnet, in dem man Läuse finde. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, Bolsonaro habe dadurch die Ehre und Würde der gesamten schwarzen Bevölkerung Brasiliens verletzt.

Erst vergangene Woche war der rechtsgerichtete Ex-Präsident vom Obersten Gerichtshof wegen eines Putschversuchs gegen seinen Nachfolger Lula da Silva nach der Präsidentschaftswahl 2022 für schuldig gesprochen. Das Strafmaß beträgt 27 Jahre und drei Monate Haft.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.