"Hängt die Grünen"-Plakate

Das umstrittene Wahlplakat der rechten Splitterpartei "III. Weg" (www.imago-images.de)

Wie ein Sprecher mitteilte, sahen es die Richter in dem Berufungsverfahren als erwiesen an, dass der damalige Vorsitzende des III. Wegs für die Aktion während des Bundestagswahlkampfs 2021 mitverantwortlich war. Demnach wertete das Landgericht wie bereits das Amtsgericht München die Plakate als Volksverhetzung und Aufruf zum Totschlag. Die zuvor verhängte sechsmonatige Freiheitsstrafe hob das Landgericht allerdings auf. Einen weiteren vom Amtsgericht Verurteilten sprachen die Richter frei. Die Kammer habe nicht eindeutig klären können, dass der Mann am Aufhängen der Plakate beteiligt gewesen sei.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Amtsgericht Zwickau zwei Männer in gleicher Sache zu Geldstrafen in Höhe von 4.800 Euro sowie 850 Euro verurteilt.

