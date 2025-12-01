NS-Raubkunst

Das expressionistische Gemälde von Karl Schmidt-Rottluff habe nach der Rückgabe an die Erben nun zurückgekauft werden können, teilte das Museum Wuppertal mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Der Rat der Stadt Wuppertal hatte die Restitution beschlossen. Vorausgegangen waren eine mehrjährige Provenienzforschung und intensive Gespräche mit der Erbin der Familie, hieß es.
Das Gemälde "Zwei Frauen" gehörte ursprünglich zur Sammlung eines Erfurter Fabrikanten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten übergab die Witwe des Mannes das Bild und weitere Werke unfreiwillig an den Kölnischen Kunstverein. Über Umwege gelangte es anschließend ins Wuppertaler Museum.
