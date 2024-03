Die Region Sumy wird immer wieder beschossen. (Andrii Marienko/AP/dpa)

Wie die Militärverwaltung der nördlichen Region Sumy erklärte, wurden allein in den vergangenen drei Tagen mehr als 180 Bewohner der grenznahen Gemeinde Velikopysarska in Sicherheit gebracht. Das Gebiet habe seit langem täglich unter Beschuss gestanden, nun hätten sich die Angriffe verschärft. Insgesamt seien bereits 22 Dörfer in der Region Sumy evakuiert worden, was mehr als 4.500 Einwohner betreffe. In welchem Zeitrahmen die Evakuierung stattgefunden hat, gab die Verwaltung jedoch nicht an.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.