Das in der modernen Gesellschaft verbreitete Gefühl der Isolation und Vereinze­lung wird im gemeinsamen Singen aufgelöst, seltsam mühelos. Keine neue Entdeckung, wie Musik­historiker festgestellt haben! Gemeinsames Singen sorgt schon bei Naturvölkern für den überlebenswichtigen "sozialen Kitt"; weltweit verbinden Kollektive sich in Arbeitsgesängen, in Klagegesängen und religiösen Hymnen.

Durch das Singen entsteht aus lauter Ichs ein Wir. Mit handfesten Folgen, wie eine aktuelle Studie belegt. Fußballmann­schaften, die vor dem Spiel ihre Nationalhymne gemeinsam schmettern, zeigen im Spiel deutlich mehr Teamgeist – und sie haben auch bessere Gewinnchancen!