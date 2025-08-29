Deutsch-französischer Ministerrat

Treffen zwischen Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manon Cruz)

Der sogenannte "gemeinsame Ministerrat" tagt in Toulon an der Côte d'Azur unter der Leitung von Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron.

Am Nachmittag kommen beide Regierungen in kleinerem Kreis zu einem Verteidigungs- und Sicherheitsrat zusammen. Dabei soll unter anderem über die Produktion von Waffensystemen in Europa sowie gemeinsame Rüstungsprojekte gesprochen werden.

Bereits gestern hatten Merz und Macron bei einem Treffen in der Sommerresidenz des französischen Präsidenten den Stellenwert ihrer Zusammenarbeit betont. Macron sprach von einem erfolgreichen Neustart der deutsch-französischen Beziehungen. Merz rief zu einem größeren Zusammenhalt aller 27 EU-Staaten auf.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.