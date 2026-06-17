Deutsch-Polnisches Forum

Radoslaw Sikorski, Außenminister von Polen, und Bundesaußenminister Johann Wadephul beim Deutsch-Polnischen Forum im Auswärtigen Amt (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

So müssten beispielsweise der grenzüberschreitende Verkehr ausgebaut werden sowie Partnerschaften etwa in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Weiter heißt es, Deutschland und Polen sollten sich gegen aggressive Handlungen Russlands wehren und dabei insbesondere die Europäische Union stärken.

Das Treffen von Wadephul und Sikorski fand im Rahmen des Deutsch-Polnischen Forums in Berlin statt, das anlässlich des heutigen 35. Jahrestages des Nachbarschaftsvertrages beider Länder veranstaltet wird. Zudem gab die Bundesregierung eine Reihe von Kulturgütern zurück, die während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg geplündert worden waren. - Der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 besiegelt die freundschaftliche Zusammenarbeit beider Staaten und ergänzt den Vertrag über die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.