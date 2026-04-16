Bauhaus Dessau (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Sie will im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl im Herbst eine "neue patriotische Kulturpolitik" umsetzen. Die Verengung auf nationalistische Leitbilder würde die Freiheit der Kunst und die Offenheit kultureller Institutionen grundlegend infrage stellen, erklären die Unterzeichner der Protesterklärung. Zu ihnen gehören unter anderen die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die

Bauhaus-Stiftung und der Museumsverband. Zudem gingen die kulturpolitischen Aussagen des AfD-Programms weit über den eigentlichen Kulturbereich hinaus und beträfen auch zentrale Felder wie Bildung, Wissenschaft und Religion.

Die Landtagswahl in Sachsen Anhalt findet am 6. September statt; derzeit liegt die AfD in Umfragen bei fast 40 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.