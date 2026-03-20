Schleswig Holsteins Innenministerin Magdalena Finke (CDU, l.) und Ministerpräsident Daniel Günther bei einer Vorführung im Rahmen der Übung Getex. (Ulrich Perrey / dpa / Ulrich Perrey)

Alles habe gut funktioniert, sagte Ministerpräsident Günther. Die Übung sei auch ein Zeichen an die Bevölkerung, dass man auf eventuelle Szenarien gut vorbereitet sei. Laut Innenministerin Finke ging es etwa darum, Drohnen oder Schiffe und Boote auf der Ostsee zu stoppen sowie Bomben zu entschärfen.

Die Polizeibehörden mehrerer Bundesländer, die Bundespolizei und die Bundeswehr hatten im Rahmen der Aktion mit dem Namen Getex drei Tage lang an Land und auf der Ostsee die Zusammenarbeit geübt. In Schleswig-Holstein ging es mit rund 1.000 Einsatzkräften um die Abwehr konkreter terroristischer Bedrohungen auf See.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.