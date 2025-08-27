Bundeskanzler März wird zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und dem polnischen Regierungschef Tusk nach Moldau reisen. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Liewig Christian / Pool / ABACA)

Anlass ist der 34. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der früheren Sowjetrepublik mit ihren heute 2,6 Millionen Einwohnern. Die drei Politiker wollen mit dem Besuch Staatspräsidentin Maia Sandu und der proeuropäischen Regierung des Landes vor der Parlamentswahl im kommenden Monat den Rücken stärken. Moldau ist wie die Ukraine seit 2022 EU-Beitrittskandidat. Das Land, das zu den ärmsten Europas zählt, ist aber weiterhin zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.