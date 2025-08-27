Bundeskanzler März wird zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und dem polnischen Regierungschef Tusk nach Moldau reisen. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Liewig Christian / Pool / ABACA)

Zum Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung schrieb von der Leyen auf Blue Sky, heute feiere man Moldaus Demokratie, den unerschütterlichen Willen des Volkes und seine Liebe zur Freiheit. Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte auf der Onlineplattform X, Moldau habe gezeigt, was Unabhängigkeit heiße: Die Freiheit, den eigenen Weg und die eigene Zukunft zu wählen.

Aus Anlass des 34. Jahrestages der Unabhängigkeitserklärung der früheren Sowjetrepublik werden heute Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und der polnische Regierungschef Tusk in Chisinau erwartet.

Moldau ist wie die Ukraine seit 2022 EU-Beitrittskandidat. Das Land, das zu den ärmsten Europas zählt, ist aber weiterhin zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften gespalten.

