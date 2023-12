Weltklimakonferenz Dubai

Bundesaußenministerin Baerbock sagte, die Einigung zeige, dass die Staaten den Weg der Klimagerechtigkeit gemeinsam gingen. EU-Klimakommissar Hoekstra betonte, die Menschheit habe endlich getan, was lange überfällig sei. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief den Beginn des "postfossilen Zeitalters" aus. Der kanadische Klimaminister Guilbeault und Konferenzpräsident Sultan Al-Dschaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sprachen von einer historischen Entscheidung.

Der US-Klimabeauftragte Kerry erklärte hingegen, seine Regierung habe sich klarere Formulierungen gewünscht. UNO-Generalsekretär Guterres mahnte, dass das Zeitalter der fossilen Energien enden müsse. Die Welt könne sich Verzögerungen, Unentschiedenheit und halbe Sachen nicht mehr leisten. Ein Bündnis kleinerer Inselstaaten monierte eine Reihe möglicher Schlupflöcher im Abschlusstext. Erreicht worden sei ein kleiner Fortschritt, benötigt werde aber ein exponentieller Wandel, hieß es.

Von Organisationen wie Destination Zero, WWF und Global Citizen hieß es, der Text sei besser als die erste Version. Dennoch sei das Ergebnis zu vage und es fehlten Details, wie der vollständige Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas erreicht werden könne.

Die Weltklimakonferenz hatte sich einen Tag nach ihrem offiziellen Ende auf einen Abschlusstext geeinigt. Darin werden die Staaten erstmals aufgefordert, sich von fossilen Energien abzuwenden. Die Erklärung fiel jedoch schwächer aus als der zuvor diskutierte klare Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.

Im Plenarsaal begrüßten die Verhandlungsführer aus fast 200 Staaten den Beschluss mit Applaus. Im Text heißt es, es gehe darum, die Maßnahmen in diesem entscheidenden Jahrzehnt zu beschleunigen, um bis 2050 CO2-neutral zu werden. In der Liste von Maßnahmen wird auch auf den Ausbau von Technologien verwiesen, mit denen CO2 aus der Atmosphäre entzogen werden kann. An solchen Verfahren wird zwar geforscht, sie sind derzeit aber nicht in großem Umfang verfügbar. Als eine Option wird zudem die Atomenergie genannt.