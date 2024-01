Innenminister Strobl (CDU)

Hier verwendet die Landesregierung von Baden-Württemberg 2016 auf der Plattform Twitter das Wort "Bürger*innen". Künftig sollen Gendersternchen in der Verwaltungssprache nicht mehr zulässig sein. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Innenminister Strobl kündigte in Stuttgart an, man werde in einer Verwaltungsvorschrift festhalten, dass beispielsweise Gendersternchen oder das "Binnen-I" künftig nicht mehr zulässig seien. Das würde nach Aussage des CDU-Politikers etwa für den Schriftverkehr von Ministerien oder Regierungspräsidien gelten. Man würde damit bestehende Regelungsdefizite heilen, wie Strobl es formulierte.

In Hessen ist bereits ein Verbot von Gender-Sonderzeichen an Schulen und in Universitäten geplant. Bayerns Ministerpräsident Söder will das Gendern in Schulen und Behörden des Freistaats verbieten. Auch in Bundesländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es ähnliche Regelungen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.