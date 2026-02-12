Europäischer Gerichtshof EuGH (dpa/Horst Galuschka)

Capeta sagte in Luxemburg, der Beschluss ⁠der Brüsseler Behörde aus dem Jahr 2023 sollte für nichtig erklärt werden. Die Kommission habe die Gelder freigegeben, bevor die Reformen in Kraft ⁠getreten ⁠seien, die die ⁠EU von der Regierung in Budapest gefordert hatte. Die Juristin stellte sich damit auf die Seite des Europaparlaments, das gegen die Auszahlung geklagt hatte.

Die EU-Gelder für Ungarn waren 2022 eingefroren worden. Kurz vor einem EU-Gipfel erklärte die Kommission, dass dank neuer Reformen die Anforderungen erfüllt seien, und gab das Geld frei.

Die ​Schlussanträge der Generalanwältin sind für den Gerichtshof nicht bindend. Meistens folgen die Richter aber ihrer Einschätzung.

