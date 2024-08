Nach Messerangriff

Nach dem Messerangriff von Solingen laufen die Ermittlungen. (IMAGO / Zhang Fan)

Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass sich der mutmaßliche Täter gestellt und die Tat auch zugegeben hat. Demnach handelt es sich um einen 26-jährigen Syrer. Die Terrormiliz Islamischer Staat beansprucht den Messerangriff auf dem Solinger Stadtfest für sich. Einem Bekennerschreiben zufolge habe es sich um Rache an Christen für die Tötung von Muslimen gehandelt. Bei dem Anschlag waren am Freitag neben den drei Todesopfern acht Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Zur Stunde findet in Solingen ein ökomenischer Trauergottesdienst statt.

Wüst: "Unsere Art zu leben verteidigen"

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, hatte die Tat in einer Erklärung als "Akt des Terrors gegen Sicherheit und Freiheit" bezeichnet. Man werde "unsere Art zu leben verteidigen", sagte der CDU-Politiker. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD richtete einen Appell an die Gesellschaft. Man müsse jetzt zusammenstehen und sich gegen diejenigen stellen, die Hass säen wollten.

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner verurteilte die "jüngsten Angriffe von Islamisten auf friedliche Bürgerinnen und Bürger in Solingen und auf Gläubige in einer Synagoge im französischen La Grande-Motte". Das erklärte Präsident Pinchas Goldschmidt in München. Diese Anschläge erinnerten eindringlich daran, dass der radikale Islam, der vom Iran, IS, der Hamas und anderen unterstützt und praktiziert werde, für die Zukunft Europas nicht weniger bedrohlich sei als die russische Aggression gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.