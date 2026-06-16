Terrorgefahr

Generalbundesanwalt Jens Rommel (Uli Deck/dpa)

Bei einem von neun in den vergangenen Monaten festgenommenen, mutmaßlichen Anhängern der Terrororganisation habe man ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt, sagte Generalbundesanwalt Rommel in Karlsruhe. Darin sei ein ein Anschlag um den zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel angekündigt worden, also um den 7. Oktober 2025 herum. Nur wenige Tage zuvor hatte die Bundesanwaltschaft die ersten drei Verdächtigen in dem Komplex festnehmen lassen. Die Behörde wirft ihnen vor, in Transport und Lagerung von Waffen und Munition für die Hamas involviert gewesen zu sein.

Die Bundesanwaltschaft ist als oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde vor allem für die Bereiche Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht zuständig.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.