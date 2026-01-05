Anschlag in Berlin

Zugleich erklärte Innensenatorin Spranger von der SPD vor Journalisten, die Täter nähmen bewusst und wissentlich in Kauf, dass Menschen zu Schaden kämen. Deshalb könne hier nicht lediglich von Linksextremismus gesprochen werden, vielmehr stehe Linksterrorismus im Raum. Das dürfe sich die Gesellschaft nicht gefallen lassen, betonte die Innensenatorin.
Seit Samstag sind in Teilen Berlins von den ursprünglich 45.000 noch immer 30.500 Haushalte und Betriebe ohne Strom.
