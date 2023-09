Brandanschläge auf Bahnanlagen in Hamburg

Anschläge auf Bahnanlagen (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Nach Angaben eines Sprechers geht es um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Nähere Angaben machte er nicht. Die Polizei geht davon aus, dass die Brandstiftungen politisch motiviert waren. Auf einer linksextremistischen Internetplattform war ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Am Freitag waren nach Polizeiangaben an drei Orten in Hamburg Kabelschächte in Brand gesetzt worden. Dadurch fielen mehr als 160 Züge aus oder mussten umgeleitet werden.

