NATO-Militärausschuss tagt

Der Generalinspekteuer der Bundeswehr, Carsten Breuer. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Im BR-Hörfunk sprach er von einer richtigen Entscheidung. Breuer verweis darauf, dass hybride Bedrohungen wie Sabotage und Spionage auch in Deutschland zunähmen. Es liege auf der Hand, dass Russland hinter den Aktionen stecke.

NATO-Generalsekretär Rutte hatte gestern angekündigt, dass das Bündnis nach einer Serie mutmaßlicher Sabotageakte gegen Unterseekabel in der Ostsee seine Patrouillen in der Region unter anderem mit Kriegsschiffen verstärken werde. In Brüssel tagt heute und morgen der NATO-Militärausschuss. Dabei erörtern die Generalstabschefs der Allianz die Bemühungen zum Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.