Verteidigung

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Eine mögliche Verlagerung von US-Truppen aus Europa in Richtung Asien bringe aus Sicht der Bundeswehr keine sicherheitspolitischen Nachteile für Deutschland, sagte Generalinspekteur Breuer dem "Tagesspiegel". Dies bedeute nicht, dass die USA ihre Schlüsselfähigkeiten aus Europa abzögen. Am Montag reist Verteidigungsminister Pistorius in die USA, auch um mehr über die Stationierungspläne zu erfahren und um über die weitere Unterstützung für die Ukraine gegen Russland zu beraten.

