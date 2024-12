"Auch andere Politiker haben solche Metaphern verwednet": Marco Buschmann (FDP). (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

Er könne nicht seine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht in irgendeiner Runde der letzten Monate irgendjemand einmal einen solchen Begriff in den Raum geworfen habe, sagte Buschmann der Funke Mediengruppe. Allerdings würden solche Metaphern auch von anderen Politikern verwendet. Buschmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die vom damaligen Finanzminister Scholz erwähnte "Bazooka", also einen Raketenwerfer. Und in der Biografie von Altkanzlerin Merkel sei von einer "offenen Feldschlacht" zwischen der Union und der damaligen Schröder-Regierung die Rede.

Buschmann betonte, er selbst habe das umstrittene "D-Day"-Papier erstmals gesehen, als es von der FDP veröffentlicht wurde.

