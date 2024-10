NATO-Generalsekretär Rutte (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Das Verteidigungsbündnis werde die Situation sehr genau beobachten. Man stimme sich bereits innerhalb der NATO ab.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte mitgeteilt, er rechne damit, dass Russland bereits in Kürze nordkoreanische Soldaten in seinem Angriffskrieg einsetzen werde. Er berief sich dabei auf Informationen seines Geheimdienstes. Bereits am Donnerstag hatte dieser erklärt, die ersten Soldaten aus Nordkorea seien in der Region Kursk eingetroffen. Russlands Präsident Putin bestritt die Berichte nicht und verwies auf eine mit Pjöngjang vereinbarte militärische Zusammenarbeit.

