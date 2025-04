NATO-Generalsekretär Rutte (Archivbild.) (AP / Armin Durgut)

Rutte erklärte in Brüssel, dass in den ersten drei Monaten des Jahres bereits mehr als 20 Milliarden Euro an Hilfen für das laufende Jahr zugesagt worden seien. Zudem werde die NATO-Militärhilfekoordinierung in Wiesbaden fortgesetzt. Zu den Bemühungen von US-Präsident Trump für eine Waffenruhe sagte Rutte, er unterstütze die Versuche, den Krieg auf gerechte und dauerhafte Weise zu beenden. Er spreche Trump seine Anerkennung dafür aus, dass er die - Zitat - "Blockade durchbrochen" habe. Zugleich lobte der NATO-Generalsekretär die Anstrengungen Großbritanniens und Frankreichs, die beide Sicherheitsgarantien für die Ukraine vorbereiten.

Ab morgen findet ein zweitägiges Treffen der Außenminister der Allianz in Brüssel statt. Es wird erwartet, dass die USA von den Mitgliedern erneut eine Erhöhung der Militärausgaben fordern.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.