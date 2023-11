Blockade von Schwedens NATO-Beitritt

NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert Ungarn zum Handeln auf. (Mindaugas Kulbis/AP/dpa)

Stoltenberg sagte bei Gesprächen mit Präsidentin Novak in Brüssel, die Regierung in Budapest habe wiederholt erklärt, sie werde nicht als letztes Mitglied den schwedischen Beitritt ratifizieren. Nun solle Ungarn diese Verpflichtung erfüllen. Zuletzt hatte der türkische Präsident Erdogan in Aussicht gestellt, eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens nicht mehr zu blockieren. Novak sagte, sie persönlich unterstütze Schwedens Beitritt. Es sei jedoch Aufgabe des Parlaments, diesem zuzustimmen. Hintergrund des ungarischen Zögerns sind auch EU-interne Konflikte mit Stockholm etwa in Fragen der Rechtsstaatlichkeit und Korruption.

Schweden hatte sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gemeinsam mit Finnland entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit, die Aufnahme in die Allianz zu beantragen. Finnland wurde im April in das Verteidigungsbündnis aufgenommen.

