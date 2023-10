Geothermie und Bahnanlagen

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) hat die Ermittlungen nach Brandanschlägen übernommen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Es sei von einem politisch motivierten extremistischen Hintergrund auszugehen, teilten die Ermittler in München mit. Die Taten ereigneten sich demnach bereits am Montag. Zunächst habe es mehrere Explosionen mit Brandentwicklung auf dem Gelände einer entstehenden neuen Geothermieanlage in Polling südwestlich von München gegeben. Dabei seien mehrere Baufahrzeuge zerstört oder beschädigt worden. Nicht weit davon entfernt hätten die unbekannten Täter eine Brandstiftung an Kabeln in einem Kabelschacht entlang der Bahnlinie zwischen Tüßling und Mühldorf verübt. Als Folge sei der Zugverkehr den gesamten Montagvormittag über vollständig lahmgelegt gewesen. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa zweieinhalb Millionen Euro.

