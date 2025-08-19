Sachsen-Anhalt

Santitäter und Spezialeinheiten am Anschlagsort auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Der 50-jährige Arzt aus Saudi-Arabien war am 20. Dezember 2024 mit seinem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Motiv der Amokfahrt soll nach Einschätzung der Ermittler Unzufriedenheit und Frustration über den Verlauf und den Ausgang einer zivilrechtlichen Streitigkeit sein. Auch über die Erfolglosigkeit diverser von ihm eingereichter Strafanzeigen sei der Mann frustriert gewesen. Ziel seiner Tat sei gewesen, möglichst viele Menschen zu töten.

Deutsche Behörden waren bereits vor der Tat vielfach mit dem späteren Attentäter von Magdeburg beschäftigt. In einem Bericht des Bundeskriminalamts an das Bundesinnenministerium werden laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur insgesamt 110 Vorfälle aufgelistet. Der Mann fiel immer wieder durch Gewaltandrohungen auf. Insgesamt sechs Bundesländer und der Bund waren mit ihm befasst.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Taleb A. die Tat ohne Mittäter oder Mitwisser über Wochen im Detail vorbereitete. Sie benannten für ein Verfahren 410 Zeugen und fünf Sachverständige. In Magdeburg wird derzeit aufgrund der Vielzahl der Betroffenen ein provisorischer Gerichtssaal gebaut, in dem der Prozess gegen den Mann aus Saudi-Arabien starten soll. Das Landgericht Magdeburg wird nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.