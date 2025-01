Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023

Der Chef der israelischen Armee, Halevi, tritt zurück (Archivbild). (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / IDF)

Er hatte auch zuvor schon gravierende Fehler eingeräumt, die den Überfall der Hamas ermöglicht hätten, und eine Aufarbeitung angekündigt.

Erst am Samstag hatte die israelische Regierung ein Waffenruheabkommen mit der Hamas im Gazastreifen gebilligt. Am nächsten Samstag soll gemäß der Vereinbarung erneut eine größere Gruppe palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen kommen. Im Gegenzug will die Hamas vier weitere weibliche Geiseln freilassen. Das teilte die militant-islamistische Organisation im Gazastreifen mit. Beim ersten Austausch am Sonntag waren bereits drei israelische Frauen freigekommen. freikommen.

Unterdessen schreitet die Lieferung von Hilfsgütern über Ägypten in den Gazastreifen voran. Rund 280 Lastwagen seien unter anderem über den von Israel kontrollierten Grenzübergang Kerem Schalom nach Gaza gefahren, sagte ein Vertreter des Ägyptischen Roten Halbmonds der Deutschen Presse-Agentur. Tausende weitere LKW stünden zur Einfahrt in das Gebiet bereit.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.