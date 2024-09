Demonstration gestern Abend im israelischen Tel Aviv (dpa / AP / Ariel Schalit)

Der Ausstand wurde nach der Entscheidung eines israelisches Arbeitsgerichts am Nachmittag beendet. Die Richterin erklärte, es handele sich um einen politischen Streik, der in dieser Form nicht zulässig sei. Vorübergehend fielen Starts am Flughafen von Tel Aviv aus. Auch an öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten ruhte die Arbeit.

Der Gewerkschafts-Dachverband hatte anfangs erklärt, er wolle das Land einen Tag lang zum Stillstand bringen. Ziel sei es, den Druck auf die Regierung zu erhöhen, damit diese einer Waffenruhe im Gazakrieg zustimme. So solle eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung der noch im Gazastreifen verbliebenen Geiseln erreicht werden.

