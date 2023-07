43 % der Deutschen wollen im Alter weiter arbeiten (Archivbild). (picture-alliance / dpa / Christian Charisius)

Wie die "Funke Mediengruppe" berichtet, planen 43 Prozent der Befragten, auch im Ruhestand zumindest als Teilzeitkraft beruflich tätig zu sein. Zu einem Minijob auf 520-Euro-Basis tendieren 41 Prozent. Für 17 Prozent ist sogar ein Job in Vollzeit eine Option. Mit Blick auf das Renten-Eintrittsalter sehen viele der Befragten eher pessimistisch in die Zukunft: 58 Prozent gehen davon aus, dass die Altersgrenze in den nächsten Jahren auf 70 Jahre angehoben wird.

Für die Studie wurden rund 1.000 berufstätige Arbeitnehmer im Alter von 50 bis 65 Jahren befragt.

