Sie sind zwischen 12 und 15 Jahre alt. Die Veranstaltung wird von der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Coronakrise und der Kinderkommission des Parlaments durchgeführt. Sie ist nicht öffentlich. Ziel sei es, die Perspektive von Minderjährigen und jungen Erwachsenen besser zu verstehen, teilte der Bundestag mit. Außerdem sollten ihre seelischen Belastungen während und nach der Corona-Pandemie sichtbar gemacht sowie Lehren für die Zukunft gezogen werden.
Deutschlandweit konnten sich interessierte Kinder für eine Teilnahme bewerben. Ihre Kosten werden vom Bundestag übernommen. Bundestagspräsidentin Klöckner wird ein Grußwort sprechen. Offiziell trägt die Veranstaltung den Titel "Generation Corona? Wie Kinder und Jugendliche die Pandemie erlebt haben".
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.