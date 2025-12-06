Berühmte Bauten

Star-Architekt Frank Gehry im Oktober 2023 bei einer Gala zu seinen Ehren in Los Angeles (picture alliance / Photoshot)

Gehrys bahnbrechender Ansatz präge die moderne Architektur, teilte er mit. Seine Kombination aus Materialien und Formen habe es so noch nicht gegeben. Gehrys unverwechselbare Vision lebe in ikonischen Gebäuden weiter. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Newsom, bezeichnete Gehry als "Genie der Architektur".

Gehry ist gestern im Alter von 96 Jahren im kalifornischen Santa Monica gestorben. Der gebürtige Kanadier gehörte zu den berühmtesten Architekten. Weltweit stehen Gebäude des Pritzker-Preisträgers, darunter der Neue Zollhof in Düsseldorf, das Guggenheim-Museum in Bilbao, das Tanzende Haus in Prag, die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles und die Art Gallery of Ontario in Toronto. Typisch für seinen Stil sind asymmetrische und unkonventionelle Formen mit geschwungenen, fließenden Linien, die Bewegung und Dynamik andeuten. Zudem setze er oft ungewöhnliche Baumaterialien ein, wie Titan, Edelstahl oder Wellblech.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.