ARD-Politmagazin
Georg Restle verlässt "Monitor"- Wechsel im Sommer nach Nairobi

Georg Restle hört als Redaktionsleiter und Moderator des ARD-Politmagazins "Monitor" auf. Restle werde am 26. März zum letzten Mal moderieren, teilte der für die Sendung verantwortliche WDR in Köln mit. Der 60-Jährige übernimmt demnach ab Juni die Leitung des crossmedialen ARD-Studios Nairobi.

    Zu sehen ist der für die ARD tätige Journalist Georg Restle.
    Der Journalist Georg Restle (Archivbild). (picture alliance/dpa/Annette Riedl)
    Über die Nachfolge Restles bei "Monitor" werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren, schreibt der WDR in einer Pressemitteilung. Der Journalist hatte schon in der Vergangenheit als Auslandskorrespondent gearbeitet - unter anderem in der Ukraine und in Moskau. Er wolle die Berichterstattung aus afrikanischen Ländern in der ARD stärken und die Themen aus diesem großen Berichterstattungsgebiet einem deutschen Publikum näherbringen, sagte Restle. Das Studio in Kenia wurde 1973 eingerichtet. Es berichtet für die ARD aus fast 40 afrikanischen Ländern südlich der Sahara.
    Im Jahr 2000 war Restle Redakteur bei "Monitor" geworden, 2007 stellvertretender Redaktionsleiter. 2012 übernahm er die Redaktionsleitung und die Moderation.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.