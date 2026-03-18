ARD-Politmagazin

Der Journalist Georg Restle (Archivbild). (picture alliance/dpa/Annette Riedl)

Über die Nachfolge Restles bei "Monitor" werde man zu einem späteren Zeitpunkt informieren, schreibt der WDR in einer Pressemitteilung . WDR-Chefredakteurin, Ehni erklärte, Restle stehe "für hintergründigen und kritischen Journalismus mit Rückgrat". Restle wird vor allem in den Sozialen Medien immer wieder angefeindet. Kritiker werfen ihm linksgerichtete Haltungen vor.

Der Journalist hatte schon in der Vergangenheit als Auslandskorrespondent gearbeitet - unter anderem in der Ukraine und in Moskau. Er wolle die Berichterstattung aus afrikanischen Ländern in der ARD stärken und die Themen aus diesem großen Berichterstattungsgebiet einem deutschen Publikum näherbringen, sagte Restle. Das Studio in Kenia wurde 1973 eingerichtet. Es berichtet für die ARD aus fast 40 afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Im Jahr 2000 war Restle Redakteur bei "Monitor" geworden, 2007 stellvertretender Redaktionsleiter. 2012 übernahm er die Redaktionsleitung und die Moderation.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.