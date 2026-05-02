Radklassiker

Georg Zimmermann ist der erste deutsche Sieger von Eschborn-Frankfurt seit 2019. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Zimmermann sprach vom größten Erfolg seiner Karriere. Der Fahrer des Teams Lotto-Intermarché hatte sich lange im Hauptfeld positioniert, das 35 Kilometer vor dem Ziel die letzten Ausreißer eingeholt hatte. Am Ende gehörten zwölf Fahrer zur Spitzengruppe, Zimmermann entschied den Schlusssprint vor der Alten Oper in Frankfurt für sich.

Die 63. Ausgabe des Ein-Tages-Rennens führte über 211,4 Kilometer und über 3.000 Höhenmeter. Unter anderem musste der Feldberg im Taunus zweimal überwunden werden.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.