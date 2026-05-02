Radklassiker
Georg Zimmermann gewinnt Eschborn-Frankfurt im Schlusssprint

Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann hat das Radrennen Eschborn-Frankfurt gewonnen. Der Deutsche Straßen-Meister setzte sich im Zielsprint gegen die Briten Thomas Pidcock und Ben Tulett durch. Es ist der erste Sieg eines Deutschen bei dem Radklassiker seit 2019.

    Radfahrer Georg Zimmermann jubelt nach einer Zieldurchfahrt.
    Georg Zimmermann ist der erste deutsche Sieger von Eschborn-Frankfurt seit 2019. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)
    Zimmermann sprach vom größten Erfolg seiner Karriere. Der Fahrer des Teams Lotto-Intermarché hatte sich lange im Hauptfeld positioniert, das 35 Kilometer vor dem Ziel die letzten Ausreißer eingeholt hatte. Am Ende gehörten zwölf Fahrer zur Spitzengruppe, Zimmermann entschied den Schlusssprint vor der Alten Oper in Frankfurt für sich.
    Die 63. Ausgabe des Ein-Tages-Rennens führte über 211,4 Kilometer und über 3.000 Höhenmeter. Unter anderem musste der Feldberg im Taunus zweimal überwunden werden.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.