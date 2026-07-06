Filmfestspiele in Venedig

Schauspieler George Clooney erhält in Venedig einen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk (Archivbild). (picture alliance / Evan Agostini / Invision / AP / Evan Agostini)

Clooney besitze die Fähigkeit, seine Figuren nicht nur glaubwürdig, sondern auch attraktiv, nahbar und menschlich erscheinen zu lassen. Seine Anziehungskraft sei aber nie bloß äußerlicher Natur gewesen.

Venedig gilt neben Cannes als das weltweit wichtigste Filmfestival. Es findet dieses Jahr vom 2. bis 12. September statt. Clooney ist seit Jahrzehnten einer der berühmtesten Hollywood-Stars. International bekannt wurde er mit der Krankenhausserie "Emergency Room - Die Notaufnahme". Zu seinen erfolgreichsten Filmen zählen "Ocean's Eleven", "Syriana", für den er 2006 den Oscar als bester Nebendarsteller erhielt, "Michael Clayton", "Up in the Air", "The Descendants" und "Gravity".

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.