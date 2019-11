George Enescu

Sinfonie Nr.3 C-Dur op. 21 für Chor und Orchester (Ausschnitte)

Chor der George Enescu-Philharmonie Bukarest

Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Vladimir Jurowski

Mitschnitt vom 22. September 2019 in der Berliner Philharmonie

Zum Spielzeitbeginn widmete sich das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin im September zwei sinfonischen Werke zum Thema Krieg. Der Rumäne George Enescu hatte seine dritte Sinfonie 1916–18 unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs komponiert; der junge Benjamin Britten schrieb sein Violinkonzert am Vorabend des Zweiten.

Hier interessiert das wiederentdeckte chorsinfonische Opus Enescus, das sich an Gustav Mahler und an Carl Nielsen zu messen vermag. RSB-Chefdirigent Vladimir Jurowski erachtet den rumänischen Modernisten als zu Unrecht aus hiesigen Konzertprogrammen verbannt und will das zumindest in der neuen Konzertsaison ändern.

Diese Sendung finden Sie nach Ausstrahlung 30 Tage lang in unserer Mediathek.