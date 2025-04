Auszeichnung

Der "WDR Liminal Music Prize" wurde 2024 zum ersten Mal vergeben (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Der Jazzposaunist Lewis sei ein Pionier der computergestützten Komposition, und als Theoretiker sowie Kurator ein elementarer Impulsgeber für die zeitgenössische Musikszene, hieß es weiter. Das 2013 gegründete Kollektiv „Trickster Orchestra“ vereint dem WDR zufolge verschiedene Musiktraditionen in einer neuen Form kollektiv geschaffener zeitgenössischer Musik. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 57. Wittener Tage für neue Kammermusik am 3. Mai statt. Im vergangenen Jahr war der "WDR Liminal Music Prize" erstmals vergeben worden - an die südafrikanische Musikerin und Komponistin Monthati Masebe.

