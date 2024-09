Schlange bei der Wahl in Georgia 2020 (imago images / MediaPunch)

Die von den Republikanern kontrollierte Wahlbehörde beschloss die Vorgabe mit drei zu zwei Stimmen. Georgia ist damit bislang der einzige der 50 Bundesstaaten mit einer solchen Regelung. Wahlrechtsaktivisten hatten sich im Vorfeld besorgt geäußert, dass sie zu deutlichen Verzögerungen und Fehlern bei der Auszählung führen könnte.

Georgia gehört zu sogenannten Swing States, also zu den Staaten, in denen bei der Wahl am 5. November ein besonders knapper Ausgang erwartet wird. Sie gelten als entscheidend für das Duell zwischen dem Republikaner Trump und der Demokratin Harris. 2020 hatte Trump in Georgia mit weniger als 12.000 Stimmen gegen den jetzigen Präsidenten Biden verloren.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.