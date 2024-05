Gesetz gegen "ausländische Einflussnahme"

Demonstration in Tiflis gegen das Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" (picture alliance / AP / Zurab Tsertsvadze)

Das Parlament in Tiflis überstimmte am Nachmittag das Veto der pro-europäischen Präsidentin Surabischwili. Das Gesetz ermöglicht den Behörden, massiv gegen regierungskritische Medien und Organisationen vorzugehen. Der Regierungspartei Georgischer Traum wird vorgeworfen, mit der an ein russisches Gesetz angelehnten Vorlage das Land näher an Moskau heranführen zu wollen.

Seit Wochen kommt es in der Kaukasusrepublik zu Massenprotesten gegen das Gesetz. Kritiker sehen den anvisierten EU-Beitrittsprozess in Gefahr. Auch EU, UNO und NATO forderten, es nicht zu verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.