Betrugsvorwürfe

Georgiens Präsidentin Surabischwili ruft zu Protesten gegen Wahlergebnis auf

Georgiens Präsidentin Surabischwili hat die Parlamentswahl in ihrem Land als durchgehend gefälscht bezeichnet. Die pro-europäische Politikerin sagte in Tiflis, sie erkenne das Ergebnis nicht an. Für heute riefen die Staatschefin und die Opposition zu Protesten auf. Auch internationale Wahlbeobachter zweifeln das offizielle Ergebnis der Wahl an.